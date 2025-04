Don Alberto de Mola sarà ordinato presbitero. Parrocchia Immacolata in festa

«Carissimi, è con gioia che accogliamo l'annuncio del Vescovo per l'ordinazione presbiterale del nostro caro. In occasione del giubileo sacerdotale che si terrà il 27 giugno in Piazza San Pietro, a Roma, don Albertoinsieme ad altri diaconi per mano del Santo Padre o di chi ne farà la veci. È motivo di grande gioia per ciascuno di noi. Si faccia più intensa la preghiera per il nostro caroin questo tempo che lo separa dall'ordinazione, ed al tempo stesso non dimentichiamo di pregare per tutte le vocazioni, perché il Signore conceda operai gioiosi e santi alla sua Chiesa».Così, parroco dell'Immacolata, ha annunciato la notizia attraverso i canali social, invitando alla preghiera i fedeli. Parrocchia in festa per una nuova ordinazione in tempi in cui la Chiesa Cattolica vede soffiare forte il vento della secolarizzazione.