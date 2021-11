Via alla prenotazione delle terze dosi di vaccino per gli ultradiciottenni

Le persone d'età compresapotranno prenotare la somministrazione della dose di richiamo a partire da mercoledì 1 dicembre. Lo ha deciso la Regione Puglia in accordo con le ASL di riferimento e sulla scorta di quanto deciso dal Governo centrale.La somministrazione della dose di richiamo può avvenire dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale, a prescindere dal vaccino anti Covid-19 usato. Le persone dai 40 anni in su possono già prenotare tramite il portale www.lapugliativaccina.it . Le indicazioni per le persone con fragilità, il personale sanitario, il personale scolastico e universitario e le forze dell'ordine sono disponibili nelle schede dedicate sul portale La Puglia ti vaccina. Con la dose di richiamo, secondo alcuni studi, si è tre volte più sicuri dall'ammalarsi di Sars CoV2 con forme gravi.Le persone "fragili" sono quelle individuate dal Piano nazionale vaccini anti-Covid-19 come a rischio elevato di sviluppare forme gravi di Covid-19, a causa di un danno d'organo pre-esistente, per una malattia rara o per una compromissione della risposta immunitaria a Sars-CoV-2 (estremamente vulnerabili) e per grave disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica), ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.Le persone con fragilità possono ricevere la dose aggiuntiva dopo 28 giorni o dopo cinque mesi dall'ultima dose a seconda del tipo di patologia.Per i giovinazzesi i punti di riferimento restano i centri vaccinali allestiti nel