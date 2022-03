Venerdì di Quaresima: stasera secondo appuntamento in Cattedrale

Via Crucis animata dalle Confraternite di San Michele Arcangelo e della SS Trinità

Secondo venerdì di Quaresima a Giovinazzo e secondo appuntamento nella Concattedrale di Santa Maria Assunta.Sin dalle ore 8.00 di questa mattina, 11 marzo, la comunità di fedeli ha potuto partecipare al Santo Rosario e alla celebrazione eucaristica. Dalle 18.30 poi, come accaduto venerdì 4 marzo, avrà luogo la Via Crucis con la contemplazione sul secondo mistero doloroso: la flagellazione di Gesù.In Cattedrale saranno espostie l'animazione sarà affidata aiGiovinazzo s'immerge nell'atmosfera della Quaresima e guarda ai fatti del mondo con rinnovata preoccupazione, chiedendo attraverso la preghiera l'intercessione di Nostro Signore. Si accede in chiesa muniti di mascherina FFP2 e rispettando il distanziamento.