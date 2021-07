Vandalizzata piazzetta Stallone. Depalma: «Formalizzeremo denuncia. Vinceremo noi!»

Nella nottata tra sabato 17 e domenica 18 luglio vandali hanno devastato una panchina nella rinnovata piazzetta Stallone. Un atto deliberato perché la spalliera della nuovissima seduta è stata con ogni evidenza presa a calci. Calpestate anche le piante poste nelle fioriere alla spalle.Un atto delinquenziale (lo evidenziamo con forza) che non può rimanere impunito. Per questo il sindaco Tommaso Depalma ci ha già preannunciato formale denuncia da parte del Comune di Giovinazzo: «Momentaneamente - ha detto raggiunto telefonicamente - sarà una denuncia contro ignoti, ma ci sono le telecamere eSi tratta di veri e propri delinquenti - ha aggiunto - che non hanno residenza o provenienza perché esistono purtroppo in ogni comunità. Noi non molleremo e sono certo che vinceremo noi. Questa volta non la passeranno liscia, dovranno pagare penalmente e pecuniariamente, risarcendo una comunità intera offesa».Depalma e l'Assessore ai Lavori Pubblicifanno quindi appello ad una cittadinanza attiva di quartiere: «Chiediamo ai cittadini residenti, a coloro i quali avevano promosso un comitato di quartiere di vigilare. Custodite autenticamente quel luogo, non subite passivamente queste violenze, perché è un bene vostro», è l'invito accorato.Le foto che pubblichiamo non hanno bisogno di commenti ulteriori. Questa volta (lo avevamo fatto già per le scritte dietro Palazzo Vescovile) non molleremo nemmeno noi e torneremo sull'argomento affinché si individuino i responsabili e la giustizia (non solo amministrativa) faccia il suo corso. Un reato è un reato e vaNessuna indulgenza, nessun genitore pentito che supplica grazie, se dovessero essere minori (e non è affatto scontato). Si va dritti alla meta. La comunità della gente perbene di Giovinazzo merita rispetto.