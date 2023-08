Danneggiata piazzetta Stallone. Residenti inviperiti

Doveva cambiare tutto, ma non è cambiato nulla.. Questa volta i vandali, secondo le segnalazioni dei residenti gruppi di adolescenti, hanno fatto esplodere petardi sullo scivolo per i bimbi e le bimbe del quartiere, danneggiandolo. Danneggiate sedute e soprattutto, fatto ancor più pericoloso, gli abitanti del quartiere li hanno visti più volte nelle ultime settimane arrampicarsi sul tetto di una velostazione desolatamente vuota.«Abbiamo bisogno di maggiori controlli - ci hanno detto - perché quel bene pubblico va preservato. Siamo stanchi di non dormire la notte e di assistere a certi scempi».L'invito, per chi vedesse, è a denunciare tutto ai Carabinieri, perché si tratta di reati penalmente perseguibili. Resta ancora una volta l'amaro in bocca. Le telecamere avranno ripreso, ma le immagini sono utilizzabili ai fini di eventuali indagini? E l'amministrazione comunale che posizione ha al riguardo? Finirà con una pacca sulle spalle di questi vandali o ci si inizierà, eventualmente, a schierare anche nelle aule dei tribunali contro loro e le loro famiglie?