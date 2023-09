Bagordi in piazza Stallone. Spazzatura ovunque dopo una nottata alcoolica

5 foto Vandali in piazza Stallone

«Non ne possiamo più. Va sempre peggio, quasi tutte le notti siamo ostaggio di schiamazzi e di feste improvvisate, a cui seguono danni all'arredo e nella migliore delle ipotesi lasciano tanta spazzatura là dove dovrebbero giocare i bimbi e rilassarsi le famiglie del quartiere».Ennesima vergogna notturna inGruppi di ragazzi e ragazze si sarebbero ritrovati per far festa, bagordi a base di alcool i cui risultati sono quelli che vedete nella nostra galleria fotografica. Indignazione da parte dei residenti, che non sopportano una situazione che ciclicamente si ripete.Ancora una volta gli operatori della Impregico hanno provveduto a ripulire la piazza daEppure i cestini portarifiuti c'erano eccome.Quindi possiamo fare tre semplici considerazioni senza timore di smentita: in primis non è possibile ci sia un vigile urbano dietro ogni cittadino, adulto o giovane, ma è anche vero che maggiori controlli dopo le 22.00 sarebbero opportuni, ma il Comando chiude a quell'ora da anni. Si badi: non è affatto colpa della Polizia Locale, ma di famiglie che da tempo hanno fallito il loro compito educativo, questo dev'essere chiaro.In secondo luogo, quella piazzetta è stata rinnovata, ma l'andazzo è identico a quando non era stato fatto nulla. Ritrovi di ragazzi, alcool, droghe leggere, schiamazzi e spesso danni all'arredo urbano (ce lo raccontano i residenti e lo abbiamo riscontrato). La vera riqualificazione passa dunque da attenti controlli di cui sopra e dall'affidamento della velostazione, al fine di creare movimento fino ad una certa ora.Non andrà meglio in autunno ed in inverno, ne siamo certi, perché circolerà sempre meno gente ed i vandali si sentiranno liberi di essere impuniti. Ed è questa l'ultima domanda-considerazione che torniamo a rivolgere agli amministratori: