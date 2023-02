Rifiuti in piazza Stallone: il VIDEO dei bagordi di un gruppo di ragazzi

Da alcuni giorni impazzano le polemiche su atti di vandalismo in piazza Stallone, ma anche sui bagordi che alcuni gruppetti di giovanissimi consumano in quell'area, lasciando spesso bottiglie e rifiuti sulle panchine o nei loro pressi.Un atteggiamento che fa rabbia ai residenti, che hanno cura di quella rinnovata piazzetta, e di tanti giovinazzesi perbene che rispettano le regole. Ancora una volta un atteggiamento incivile arriva da ragazzi e ragazze che invece, come molti loro coetanei, dovrebbero essere i primi difensori dell'ambiente e dell'arredo urbano.«Giorni fa - ha scritto il sindaco Michele Sollecito - abbiamo ricevuto la segnalazione di diverse bottiglie lasciate sulle panchine di Piazza Padre Stallone al termine di una notte brava di allegria e baldoria. Ecco le immagini che riprendono questi momenti di festa. A questi giovani dico che il divertimento può essere comunque rispettoso degli spazi pubblici e di quanti anche di giorno desiderano vivere al meglio la piazzetta. Spero che queste immagini vi facciano riflettere e vi facciano cambiare atteggiamento».Considerazioni che sentiamo di condividere in toto, sperando loro ed i loro genitori possano essere stati individuati e stiano risarcendo la comunità che rispetta le regole. A questo link il video completo.