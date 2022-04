Torna a vivere la vecchia fontana di via Bitonto: installata in piazza Stallone

L'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Giovinazzo ha provveduto a far installare. Si tratta di una vecchia fontana che si trovava su via Bitonto e che era stata cannibalizzata in alcune sue parti. Resta pienamente funzionante invece quella montata più avanti, in piazzetta Cairoli.«Abbiamo fatto realizzare un nuovo scarico, facendo tutto ciò che era necessario - ha detto l'assessore- per installarla in piazzetta Stallone. Una operazione che dal nostro punto di vista asseconda due necessità: una fontanina abbeveratoio vicino ad un'area giochi che ritengo tra qualche settimana pullulerà di bambini e bambini ed in secondo luogo perché si tratta di un'area videosorvegliata e se qualcuno vorrà ancora una volta compiere atti vandalici, sarà individuabile facilmente. In questo modo abbiamo mantenuto un'altra promessa fatta quando abbiamo inaugurato quella piazzetta ed abbiamo dato un servizio ad un quartiere che ne era sprovvisto», ha quindi concluso Depalo.