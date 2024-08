2 foto Piazza Stallone, moto scorrazzano in piena notte: l'ira dei residenti

Moto che scorrazzano in piena notte ine nelle vie vicine creando disagio ai cittadini della zona che sorge a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Giovinazzo. È arrivata in redazione l'ennesima missiva da parte di chi chiede provvedimenti immediati. «Qui la notte è terra di nessuno», ripetono gli abitanti.Moto che corrono a forte velocità, nel cuore della notte, provocando rumori molesti, fastidiosi e rendendo difficile il sonno e la vita dei residenti. L'ultimo episodio - immortalato da uno smartphone - risale alla notte fra giovedì e venerdì scorsi, dopo l'01.00: «Nonostante le nostre ripetute segnalazioni contro i rumori molesti e gli atti di vandalismo - si lamenta una donna -, nessuno ha preso in considerazione il problema.».In realtà il sindaco, lo scorso 31 luglio, ha presentato una denuncia nei confronti di ignoti per l'ennesimo caso di vandalismo in piazza Stallone, denunciato da leggi qui ): un palo della segnaletica è stato divelto e gettato sui giochi dei bambini, oltre ai rifiuti sparsi ovunque e alle panchine danneggiate. «Le telecamere ubicate in loco hanno ripreso gli autori e potranno essere di aiuto per identificare i colpevoli», è stato l'auspicio del primo cittadino.Intanto proseguono i controlli di forze dell'ordine e vigilanza privata (l'appalto estivo è stato affidato alla), ma evidentemente non bastano. «Le foto e i video sono eloquenti - è lo sfogo dei residenti -. Chiediamo azioni per reprimere questo preoccupante e pericoloso fenomeno che».