Piazza Stallone, ripristinate 4 panchine vandalizzate

«Sarà valso a nulla se si continuerà ad usare gli schienali come sedute ed appoggio per i piedi».È chiarissimo il messaggio dell'assessore ai Lavori Pubblici,, all'indomani del ripristino dispesso meta di vandali. La altre erano già state sostitute mesi fa.Gli ulteriori schienali in pietra ricostruita con tondini in ferro aumentati in sezione e numero sono stati forniti dalla stessa società che ha prodotto le sedute inizialmente senza alcuni costi aggiuntivi.«Un uso consono delle panchine di certo non produce alcun danno - ha insistito l'assessore -, mentre un uso improprio o un atto vandalico continuano a gravare sulle casse comunali». Un messaggio chiarissimo che facciamo nostro.