«Vaccino Pfizer efficace al 90%». L'annuncio del presidente della casa farmaceutica

CAUTO IL MINISTRO SPERANZA

LE REAZIONI DELLA POLITICA INTERNAZIONALE

Il vaccino giunto alla fase 3 della sperimentazione e testato dalla casa farmaceutica Pfizer in collaborazione con BioNTech darebbe risultati efficaci contro il Covid-19 su oltre il 90% dei casi.L'annuncio è arrivato nelle scorse ore dal presidente della multinazionale del farmaco,con con conseguente impennata dei titoli in borsa. La stessa, casa tedesca, ha annunciato di voler chiedere la prossima settimana l'autorizzazione alla produzione all'Food and Drugs Administration americana. Secondo fonti vicine allaottenute le autorizzazioni del caso, entro l'anno potrebbero essere prodotte 50 milioni di dosi, con l'Unione Europea che ne aveva già prenotate 200 milioni in fase di primissima sperimentazione.Come riportato dal sito di Rai News, decisamente soddisfatto della sperimentazione si è detto uno dei maggiori esperti statunitensi in malattie infettive,il quale ha sottolineato l'efficacia «straordinaria» del vaccino del duo Pfizer-BioNTech, che potrebbe fare da apripista anche ad altre sperimentazioni attualmente in corso e che potrebbero concludersi già prima della fine dell'anno.La notizia si è rapidamente diffusa in Italia, in uno dei momenti più difficili nella lotta al virus, creando inevitabilmente entusiasmo. Un entusiasmo frenato dal Ministroche conscio del ruolo che ricopre è stato molto cauto nelle sue dichiarazioni a caldo. Attraverso un post Facebook, il titolare del dicastero della Salute ha scritto: «Le notizie di oggi sul vaccino anti-Covid sono incoraggianti. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l'emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva».Più ottimista il suo omologo tedesco,il quale ha dichiarato: «Vogliamo agire in modo europeo e non seguendo una linea nazionale», pur ribadendo che non si conoscono ancora le quantità possibili di produzione.Ancor più ottimista il tweet dila Presidente della Commissione Europea: «Ottime notizie da Pfizer e BioNTech - ha scritto - sui risultati positivi della loro sperimentazione clinica per un vaccino contro il Covid-19. La scienza europea funziona! La Commissione presto firmerà un contratto con loro per avere fino a 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo», ha quindi concluso.Di «notizia che dà speranza» ha quindi parlato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti,, che ha tuttavia aggiunto che la battaglia sarà ancora lunga. A fargli eco anche il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,che ha sostenuto si tratti di «notizie incoraggianti».