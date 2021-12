Vaccino Covid, a Giovinazzo il 93% ha completato il ciclo

Continua la campagna vaccinale contro il Covid-19, che nelle ultime settimane ha ricevuto un'ulteriore accelerazione. Giovinazzo non ha un punto vaccinale suo, ma i giovinazzesi si stanno sottoponendo ad inoculazione del siero nei centri allestiti a Catino, Molfetta, Terlizzi e Bitonto.Nelle ultime ore sono giunti i nuovi dati dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, che ha fotografato la situazione vaccinale in città al 23 dicembre. Tra i residenti a Giovinazzo il 93% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino (16.235 persone) e la stessa percentuale ha completato il ciclo (15.094). Nella cittadina adriatica sono 17.646 gli abitanti che hanno superato i 12 anni e che quindi possono ricevere due dosi.