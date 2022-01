Vaccino Covid, a Giovinazzo il 67% dei residenti ha ricevuto la terza dose

Nuovo interessante report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari sulla campagna vaccinale contro il Covid-19.Al 30 dicembre 2021, infatti,. Un dato che inevitabilmente continuerà a crescere nelle prossime settimane e che rappresenta l'unica barriera efficace contro il diffondersi del virus.Andando più nel dettaglio, su cittadini giovinazzesi sopra i 5 anni, nei vari centri della Città Metropolitana, sono state effettuate dall'inizio della campagna bensomministrazioni, al netto di una popolazione vaccinabile composta da 17.646 cittadini e cittadine.Sonosono igiovinazzesi che hanno completato il primo ciclo vaccinale con doppia dose di Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna o con unica inoculazione di Johnson & Johnson.Dati incoraggianti, che tuttavia debbono scontrarsi ancora con l'aumento dei contagi tra Natale e Capodanno, complici gli assembramenti davanti ai locali pubblici del posto (anche domenica 2 gennaio pochi i controlli) e le riunioni tra non conviventi abituali senza alcuna cautela. Sono 125 le persone attualmente positive e una trentina quelle in attesa di tampone che stabilisca il loro stato. Numeri che hanno fatto piombare Giovinazzo indietro ad aprile scorso.Intanto nelle prossime ore saranno resi noti gli orari di apertura in gennaio dei centri di riferimento più vicini allestiti a Molfetta, Terlizzi, Bitonto e Bari-Catino.