Vaccini, si apre oggi la finestra per prenotare per i nati dal 2002 al 2005

Si aprirà quest'oggi, 11 giugno, la finestra temporale per prenotare la propria vaccinazione per i nati dal 2002 al 2005.La prenotazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 14.00 sul sito regionale https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ . Bisogna essere in possesso o di credenziali SPID oppure di tessera sanitaria, codice fiscale e un recapito telefonico. In caso di attesa prolungata, è sempre consigliato non scollegarsi per non perdere il proprio turno.Altre due le modalità per prenotarsi: recandosi nelle farmacie accreditate sulo chiamando il numero verdeattivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.Prosegue la campagna vaccinale a passo spedito ed alcuni giovinazzesi over 70 che avevano ricevuto la prima dose in aprile (in particolar modo quelli che si sono recati al PalaCarrassi di Bari), sono stati contattati dalla ASL Bari per anticipare a questo fine settimana la seconda somministrazione.Con dato aggiornato alla mattinata di ieri, le somministrazioni in Puglia sono 2.731.697 e 948.317 sono coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale.