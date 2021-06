Vaccini Covid, a Giovinazzo quasi 15mila dosi somministrate

Un altro dato incoraggiante in vista della parte centrale della stagione estiva

Continuano le somministrazioni di vaccino anti-Covid in diversi Centri allestiti nelle città del circondario, mentre a Giovinazzo, completati gli adempimenti comunali da tempo si attende il definitivo ok della ASL Bari.E proprio la ASL Bari ha fornito alcuni dati importanti sulla campagna vaccinale. A Giovinazzo, con dato aggiornato al 10 giugno, eranole dosi di quattro differenti sieri somministrati alla popolazione residente, per lo più vaccinatasi tra Molfetta, Terlizzi e Bari.Sonocoloro i quali hanno ricevuto la prima dose, mentre inhanno completato il ciclo vaccinale.Numeri che confermano l'avanzare della campagna e l'inizio di una immunizzazione che si spera possa servire anche sulle diverse varianti che stanno iniziando ad interessare alcuni Paesi europei.Gli attualmente positivi al Sars CoV2 sul territorio comunale sono invece 14.