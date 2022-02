Vaccinazioni senza prenotazioni: ecco dove per i giovinazzesi

Dal 1° febbraio è possibile vaccinarsi anche senza prenotazione accedendo in qualunque centro allestito dall'ASL di Bari.Su iniziativa della direzione generale, i centri vaccinali di tutto il territorio provinciale saranno a disposizione degli utenti, sia adulti che bambini, per somministrare il vaccino anti Covid. Sarà sufficiente recarsi in uno dei punti vaccinali di popolazione attivi nelle giornate e negli orari predisposti dalla rete dei centri vaccinali sotto il coordinamento del Dipartimento di prevenzione. In parallelo proseguiranno anche le somministrazioni prenotate finora.Per i giovinazzesi, che non hanno un centro in città, vi comunichiamo gli orari e i giorni di apertura degli hub più vicini:via Salvo D'Acquisto snc: lun, merc, ven e sab dall 9.00 alle 13.00; mart e giov anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.Scuola "Falcone", via delle Azalee, 2: dal lun al ven dalle 8.00 alle 13.00., via prof.ssa Moschetta,13: lun e ven dalle 9.00 alle 13.00, mart, merc e giov dalle 9.00 alle 18.00., via Cappella dei Chicoli : dal lun al ven dalle 9.00 alle 12.30.