Continuerà quest'oggi, 31 marzo, la calendarizzazione delle vaccinazioni agli over 70 in Puglia.Il 29 marzo erano partite le accettazioni da parte dei nati nel 1942 e 1943,Si potrà aderite o modificare la data calendarizzata dalle autorità sanitarie regionali in tre modi: attraverso il portale www.lapugliativaccina.regione.puglia.it , accedendo ed attendendo il proprio turno prima di inserite il. Successivamente bisognerà scaricare il promemoria con data e luogo della somministrazione e le 11 pagine per il consenso informato, che contengono anche tutte le informazioni utili per i vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna ed AstraZeneca.La seconda modalità è quella di chiamare il numero verde numero verde, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, parlando con un operatore. L'accettazione sarà poi stampata in farmacia. Ultima modalità di adesione alla campagna è quella di recarsi direttamente nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. A Giovinazzo sono in tanti quelli che hanno utilizzato questa opzione, ma non sono mancati i disagi. Sarebbe opportuno fare tutto da casa.Va ricordato che lahanno più volte ribadito cheLe date sono state giàdalle autorità sanitarie in base al giorno ed al mese di nascita: si partirà quindi prima dai nati in gennaio del 1944 anche per questa seconda tranche di ultrasettantenni.I primi a ricevere la prima dose saranno il 12 aprile i 79enni nati nei primi mesi del 1942.