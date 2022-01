Vaccinazioni, gli orari di gennaio dei centri più vicini a Giovinazzo

Continua incessante la campagna vaccinale a in Puglia.Il centro di Giovinazzo non è mai stato aperto ed in quelli delle località viciniore sono tantissimi i cittadini che si recano per ricevere le somministrazioni.Nei mesi autunnali l'ASL Bari ha previsto il ritorno a pieno regime dell'attività in diversi punti vaccinali di popolazione ed anche in gennaio sono stati confermati i medesimi orari di apertura.Dal lunedì al venerdì, infatti, il punto vaccinale di popolazione di via Cappella dei Chicoli resterà aperto al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Il sabato, invece, il personale sanitario sarà a disposizione dell'utenza solo in fascia mattutina dalle 9.00 alle 12.30. Chiuso il 6 gennaio, giorno dell'Epifania.Il punto vaccinale di popolazione di via prof.ssa Moschetta resterà aperto con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (eccezionalmente oggi, 5 gennaio, resterà aperto anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 anche per favorire le vaccinazioni pediatriche). Il martedì è prevista anche l'apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00. Chiuso il 6 gennaio.Al PalaCozzoli di Molfetta si seguiranno questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30. Mezza giornata, dalle 9.00 alle 12.30 al sabato. Chiuso il 6 gennaio.Nella scuola di via delle Azalee, a due passi dall'uscita San Pio-Catino della strada statale 16 bis, le vaccinazioni ripartiranno il 9 gennaio seguendo questi orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.00, martedì e giovedì apertura anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.