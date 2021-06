Vaccinazioni giovinazzesi a Terlizzi: rinviate somministrazioni del 23 giugno

La riprogrammazione delle sedute vaccinali previste nella giornata di mercoledì 23 giugno 2021, in concomitanza con l'arrivo di nuove forniture alla ASL, riguarderà anche ilpresso cui si stanno recando tanti giovinazzesi, non essendoci ancora attivo l'hub in città (il Comune ha predisposto tutto, si attende ok della ASL Bari).Le prenotazioni del 23 giugno, sia in fascia oraria mattutina sia pomeridiana, saranno spostate alla seduta mattutina del 28 giugno 2021.Le variazioni, oltre che attraverso i canali di informazione e comunicazione aziendali, verranno comunicate ai cittadini interessati tramite l'invio di sms per chi in precedenza ha fornito il numero di cellulare.- data appuntamento mattina 23/06/2021 nuova data mattina 28/06/2021- data appuntamento pomeriggio 23/06/2021 nuova data mattina 28/06/2021