Vaccinazioni 5-11 anni, domani la quinta giornata a Giovinazzo

La campagna vaccinale dell'non conosce sosta, sebbene il ritmo sia inevitabilmente calato nelle ultime settimane, dopo che tantissimi giovinazzesi hanno ricevuto la dose di richiamo.E prosegue in parallelo, ed in accordo con l'ente comunale, la rete scolastica cittadina ed il SerMolfetta, anche quella per i bimbi e le bimbiall'interno della palestra della scuola "don Saverio Bavaro", in viale Moro. Nella giornata dell'8 febbraio scorso altri 122 giovanissimi hanno ricevuto la seconda dose e un nuovo appuntamento è fissato per domani,Ultima chiamata già in calendario per il 22 febbraio, in fascia pomeridiana, dalle 15.30 alle 18.00.Ci si può prenotare (per la seconda dose devono essere trascorsi almeno 21 giorni dalla prima) recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Giovinazzo, al piano terra di Palazzo di Città, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00. Il Comune e l'ASL Bari invitano i genitori dei bimbi a presentarsi alla "don Saverio Bavaro" nel giorno e nell'ora prenotati, onde evitare assembramenti inutili ai cancelli.