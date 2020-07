Uomo travolto dal treno a Santo Spirito. Traffico ferroviario rallentato da e per Giovinazzo

Un uomo è stato investito questa mattina, 23 luglio, intorno alle ore 8.15, da un treno regionale all'altezza del passaggio livello diquasi al confine col territorio giovinazzese.In corso di accertamento le cause da parte dell'autorità giudiziaria e dellagiunte sul posto col personale sanitario del 118. Il traffico ferroviario risulta fortemente rallentato da e per Giovinazzo e su tutta la tratta tra Bari e Foggia in ambo le direzioni. Si ripropone l'annoso problema della sicurezza nei pressi dei passaggi a livello che tagliano in due il V Municipio, l'area urbana di Bari più vicina a Giovinazzo, i cui residenti lamentano da decenni disagi enormi.I particolari nell'articolo della nostra redazione barese a questo link