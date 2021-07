Una nuova ondata di caldo in arrivo su Giovinazzo

Torna a farsi sentire il caldo intenso su Giovinazzo.Nella giornata di oggi, domenica 25 luglio, il cielo sarà sereno sin dal mattino, con valori termici che sfioreranno i 35° già alle 11.00 aiutati da una moderata ventilazione sciroccale, per poi toccare massime vicine ai 39° intorno alle 14.00. Mare calmo di mattina, ideale per una giornata in spiaggia, ma con moto ondoso in aumento col passare delle ore.Pomeriggio con transito di qualche nube sparsa, ma caratterizzato ancora da tanto caldo e temperature suifino al tramonto. Serata poco nuvolosa, fortunatamente non umida, con picchi massimi appena del 37%. Minime della notte mai sotto i 24-25°.La prossima sarà forse la settimana più calda dell'estate 2021, con punte di 40° sulla città dell'olio attese tra giovedì e venerdì.SOLE - Sorge: 5:40, Tramonta: 20:16LUNA - Leva: 21:42, Cala: 6:48 - Gibbosa calante