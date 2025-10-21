Romanazzi's restaurant
Vita di città

Un ristorante di Giovinazzo tra i 25 migliori in Italia di cucina "raffinata"

Un riconoscimento per il lungo lavoro di questi anni che dà lustro all'offerta cittadina

Giovinazzo - martedì 21 ottobre 2025 8.33
C'è anche un ristorante giovinazzese tra i migliori 25 in Italia per cucina ritenuta "raffinata" (con un anglismo fine dining) secondo la speciale classifica Best of the Best di Tripadvisor stilata grazie all'apporto dei viaggiatori.

Si tratta del Romanazzi's Restaurant che in Cala Porto da anni è punto di riferimento per una clientela selezionata ed è sinonimo di materie prime eccellenti e presentazioni dal grande impatto visivo. Eleganza e buona cucina, come dimostra l'offerta da Giuseppe Romanazzi, possono dunque andare di pari passo, se si fa dello studio degli chef un marchio di fabbrica dell'offerta.

Giovinazzo dunque entra di diritto in una delle località italiane che può fregiarsi del titolo, un riconoscimento prestigioso non solo alla famiglia Romanazzi, ma di riflesso ad una cittadina che ha saputo negli anni, grazie ad imprenditori illuminati, differenziare la propria offerta.
