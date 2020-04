Domani sera Stallone, Marcotrigiano e Romanazzi in diretta su GiovinazzoViva

Torna domani sera lo spazio in diretta con, che vi offrirà ancora una volta, come accaduto venerdì scorso, la possibilità di interagire con i nostri ospiti, facendo domande.Domani sera, martedì 7 aprile, a partire dalle ore 19.00, avremo in diretta sul nostro portale e sulla nostra pagina Facebook l'Assessore all'Urbanistica e Polizia Locale,, che dialogherà col nostro Caporedattoredi concessioni demaniali per un'estate che speriamo possa significare più o meno ritorno alla normalità, attività produttive e controlli della Polizia Locale.Con lui anche l'imprenditorecon cui ci occuperemo della crisi delle imprese e proveremo ad immaginare scenari futuri. Spazio divertente con lo chefche riserverà una sorpresa agli spettatori.Appuntamento alle 19.00 per un altro momento in cui fare informazione ai tempi del Coronavirus. Coordinamento e regia affidate a Mariella Spadavecchia.