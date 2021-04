È ufficiale: il PalaPansini di Giovinazzo sarà hub vaccinale di massa

La notizia è arrivata quest'oggi, 3 aprile, dal Sindaco di Giovinazzo,, attraverso i canali social.«La- ha spiegato il primo cittadino -, che ringrazio, ci ha informato di aver accolto la nostra proposta. Le operazioni saranno prese in carico dal Dipartimento di Prevenzione e dal distretto socio-sanitario. Con questa buona notizia vi auguro un sereno Sabato santo e vi invito a non abbassare la guardia», ha concluso Depalma.In diversi comuni del Nord Barese (Terlizzi e Molfetta ad esempio) la Protezione Civile della Puglia, insieme ai dirigenti tecnici della ASL Bari, ha effettuato sopralluoghi per la concreta realizzazione dei vari Punti di Vaccinazione della Popolazione (PVP). Giovinazzo aveva da settimane proposto la struttura di viale Moro, di recente sottoposta a lavori di efficientamento termico, e questo passaggio risulta fondamentale per poter somministrare dosi alla maggior parte dei cittadini giovinazzesi senza farli spostare dal territorio comunale, come invece, purtroppo, ampiamente accaduto per gli ultraottantenni.