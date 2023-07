Tutto pronto a Giovinazzo per la Notte Bianca della Poesia

Tutto pronto a Giovinazzo per lache si volgerà nel Borgo Antico il 9 luglio prossimo a cura dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo che si avvale del patrocinio del Comune e della Regione PugliaLa kermesse letteraria ha finora registrato un considerevole numero di iscritti superando le 211 presenze dello scorso anno. Il Direttore Artistico, Prof. Gianni Antonio Palumbo, ha terminato di stilare il sostanzioso programma e ha confermato la presenza dei noti poeti Valerio Magrelli, Milo De Angelis, Vittorino Curci e Guido Oldani. Tutti e quattro terranno un seminario di studi e avranno un momento poetico in uno spazio dedicato.«Abbiamo inteso valorizzare il centro storico di Giovinazzo – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – considerato l'alto numero di presenze attese per la Notte Bianca. Per questo il Direttore Artistico ha aumentato i "Luoghi della Poesia" che diventeranno di interesse anche turistico. Scelti, quindi, la Chiesa di San Francesco da Paola in Piazza Benedettine, la Vedetta sul Mediterraneo Via Marco Polo, la Sala San Felice in Piazza San Felice, la Piazza Meschino, la Chiesa del Carmine in Via Cattedrale, il Palazzo Messere in via Santa Maria degli Angeli. La guida accreditata Nunzia Stufano sarà a disposizione degli ospiti per un tour turistico per far conoscere le bellezze del Borgo Antico di Giovinazzo», ha concluso De Matteo.Un omaggio a Vittorio Bodini sarà curato da Marco Ignazio de Santis con letture di Tania Adesso, Lucia Diomede e Mariella Facchini di testi scelti dallo stesso de Santi e Gianni Palumbo. Undici le Associazioni aderenti con la significativa presenza di giovani poeti dei Licei di Molfetta e Corato. La Notte Bianca si aprirà con un concerto della Brass Ensemble Il Cenacolo diretta dal M° Salvatore Barile.