Tutte vendute le mele AISM a Giovinazzo

Successo per la raccolta fondi per combattere la sclerosi multipla

Sono circa 126.000 le persone che in Italia sono affette dalla sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa che colpisce sempre più una popolazione giovane.Per questo l'nche a Giovinazzo ha organizzato la consueta vendita autunnale delle buone e sane Mele. Ieri mattina, domenica 4 ottobre, gli impagabili volontari, affiancati da quelli del, hanno allestito il banchetto per la vendita seguendo le norme anti-Covid. E i colorati frutti sono andati a ruba, facendo sì che bencontenenti le mele finissero in poche ore.Un segnale davvero incoraggiante è dunque arrivato dalla popolazione giovinazzese: anche in tempi di crisi economica, in pochissimi se la sono sentita di voltare le spalle ad un'iniziativa così meritoria e dall'altissimo valore sociale.Ad ammalarsi di questa subdola e terribile malattia sono al 50% persone tra i 20 ed i 40 anni e tante sono le donne, con un rapporto sostanzialmente di 2 a 1 rispetto agli uomini. Tantissimo c'è da fare sul piano della ricerca e le Mele AISM sono un piccolo ma significativo contributo dato a questa battaglia, portata avanti con tenacia da eccellenti professionalità su tutto il territorio nazionale.Noi, nel nostro piccolo, quale organo d'informazione cittadina, intendiamo invece ringraziare chi si prodiga in silenzio su tematiche di grandissima rilevanza sociale.