Tre spettacoli in una serata: magia all'IVE di Giovinazzo (LE FOTO)

4 foto Festival Blow Up - 25 giugno 2021

Le emozioni e la magia della danza e del fuoco, unitamente agli spettacoli di teatro, hanno colpito e catturato l'attenzione del pubblico presente alla serata di venerdì 25 giugno del festivala cura del Teatro Della Centena e RexExtensa, in corso nella piazzetta Andrea Martinelli dell'istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.Le foto che si possono ammirare sono relative agli spettacoliportati in scena dalla Compagnia Equilibrio Dinamico,a cura della Compagnia Il Naufragar M'e' Dolce e la«Condivido la mia gioia e un pizzico di emozione per questo Festival che è nato nella perfetta sinergia tra me e Maurizio Argàn, composto di progetti importanti oltre che da artisti strepitosi - ha affermato Elisa Barucchieri, ballerina, coreografa, attrice e regista -. La serata di venerdì 25 è stata magica, emozionante. Ogni sera c'è una sorpresa,e lo spettacolo sui trampoli.Tra le sorprese di ogni sera ci sono i biscotti modellati come il Rosone della Cattedrale chedonano ogni sera agli artisti. Una sera, non si sa ancora quale, biscotti speciali saranno donati anche al pubblico. Nella serata di venerdì è stato un grande onore ospitare il sindaco Tommaso Depalma e l'Assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli, che sono intervenuti e hanno espresso entusiasmo e positività verso il nostro festival catturando l'attenzione degli artisti e del pubblico. Tra il pubblico c'era anche il dott. Antonello Taranto con il quale io sono nata nell'istituto, tanti anni fa quando la mia Compagnia aveva sede in questo luogo incantevole».