Res Extensa Dance Company stasera a Palese

Sarà la nota ballerina e coreografa americana Elisa Barucchieri ad animare l'evento di Danza Contemporanea all'Anfiteatro coperto della scuola "Marco Polo" di Palese (zona 167) nell'ambito del programma "Cultura del 5° Municipio di Bari". L'evento, organizzato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, si svolgerà questa sera, giovedì 16 dicembre 2021, con inizio alle ore 19.00.La performance che ha come titolo "Non tutti sanno che..." è ideata e diretta dalla stessa Elisa Barucchieri per ResExtensa Dance Company. Danzeranno: Alessia Abiuso, Cassandra Bianco, Lucia della Guardia e Moreno Guadalupi.L'evento di Danza Contemporanea è il settimo dei dodici che l'Accademia presieduta da Nicola De Matteo sta realizzando tra Palese e Santo Spirito nell'ambito del programma che si è aggiudicato l'Avviso Pubblico del Municipio 5 presieduto da Vincenzo Brandi.«Sono convinto che assisteremo ad una realizzazione straordinaria frutto di quel genio creativo della danza contemporanea qual è Elisa Barucchieri - ha detto Nicola De Matteo in una nota diffusa ai media - e vedere a Palese la ResExtensa Dance Company è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutti noi. Devo ringraziare per la generosa disponibilità - ha chiosato De Matteo - il Preside del XXVII Circolo Didattico Dott. Panebianco e il Consigliere delegato alla cultura Lomoro».Per le norme anti-covid è consentito l'accesso ai soli possessori di Green Pass.