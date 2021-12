Elisa Barucchieri stasera con i ragazzi e le ragazze di San Pio

La danzatrice aerea, regista, coreografasarà questa sera, alle ore 19.00, in piazzetta Eleonora nel quartiere barese di San Pio per una "Lecture Demonstration" per i ragazzi e le ragazze del posto.L'evento è inserito nel programma di eventivarato dalche ha in Nicola De Matteo il suo presidente. Elisa Barucchieri, giovinazzese d'adozione, avvierà così un progetto di danza contemporanea destinato ai giovani deldi uno dei quartieri simbolo, in passato, delle difficoltà sociali nel capoluogo, ma che da tempo ha avviato un cammino di ampio riscatto sociale.La raffinata artista ha sempre sentito l'importanza di un contributo fattivo su tematiche sociali e durante la scorsa estate era stata sulla barca a vela della legalità con i ragazzi e le ragazze del Centro Orizzonti di Enziteto per la lettura de "La limonaia di Boboli", ultima fatica dello stesso De Matteo, libro poi donato alla biblioteca viaggiante che si trova nella cabina del veliero.Un nuovo importante appuntamento per il Municipio a nord di Bari che intende coniugare cultura, solidarietà e soprattutto crescita delle periferie, troppo spesso poste ai margini.