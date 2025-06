A Giovinazzo il festival Blow Up! dal 13 al 15 giugno

Il Centro di Produzione della Danzaannuncia la quinta edizione di, in programmaNato come costola regionale del festivalin collaborazione con il Teatro della Centena, BLOW UP! si propone come spazio di confronto tra i linguaggi della scena contemporanea e le energie artistiche del territorio, offrendo una piattaforma dedicata alla sperimentazione, alla visione e alla crescita condivisa.Il focus dell'edizione 2025 è dedicato a PinDoc, rete nazionale che riunisce alcune delle firme più rappresentative della danza contemporanea italiana. In scena: Fabio Ciccalé, Giovanna Velardi,Ricky Bonavita e Michel Incarbone.Una rara occasione per incontrare artisti che hanno segnato – e continuano a influenzare – il panorama della danza in Italia.Ampio spazio sarà dedicato anche ai giovani talenti: i danzatori del Network Internazionale Danza Puglia, parte del progetto, saranno protagonisti di una coreografia originale firmata da Silvia Gribaudi il 13 giugno, artista pluripremiata nota per la sua capacità di fondere ironia, umanità e movimento in un linguaggio immediato e coinvolgente.Tra le anteprime assolute, il 15 giugno il debutto di Martina Fiume con una creazione autoriale e la nuova coreografia di Gianni Wers, interpretata da Moreno Guadalupi. Due voci emergenti sostenute dal percorso di accompagnamento e sviluppo del Centro di Produzione ResExtensa.A chiudere il programma sempre il 15 giugno, la prima regionale dinuova produzione della compagnia emergente Cornelia, in coproduzione con ResExtensa | Porta d'Oriente. Un lavoro che indaga il dialogo tra corpo e natura, tra forma e ascolto, tra l'interno e l'esterno.Tre giorni di creazione, memoria e visioni future: