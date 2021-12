La lectio magistralis di danza e vita di Elisa Barucchieri ai giovani di San Pio

La serata era di quelle in cui sarebbe meglio restare a casa, al caldo. Vento, pioggia e freddo avevano fatto presagire un flop colossale ed invece non è affatto andata così.La danzatrice aerea, regista e coreografagiovinazzese d'adozione, venerdì 3 dicembre ha tenuto con launa lezione dimostrativa di danza contemporanea per i ragazzi e le ragazze del, quartiere alla periferia di Bari, nell'ambito degli eventi promossi dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo per il cartellone "Cultura nel 5° Municipio".Ancora una volta il cuore e la sensibilità dell'artista nata negli Stati Uniti ha fatto tutta la differenza. Commentando la serata ha scritto come la sala si sia riempita all'improvviso: «A volte si danza e si sente il pubblico vicino, talvolta il pubblico è meno educato o ipercritico, a volte chi ha programmato lo spettacolo dedica cura, mentre in altre non ci ha messo l'amore necessario e questo si sente, stando in scena. E poi, certe volte succede la magia. Si diventa una cosa sola con il pubblico. Tutti veniamo presi da un vortice e lo spettacolo diventa un viaggio di emozioni e immagini vissute con un solo cuore, con una sola pancia. Venerdì è successo questo - ha spiegato la danzatrice - Il tempo si è fermato e abbiamo viaggiato insieme. Sì, qualcosa è successo, qualcosa che nessuno dimenticherà: la danza della scena, le mie parole, i gesti creati per lo spettacolo, gli sguardi dei bambini e la partecipazione del pubblico. Tutto è diventati un atto di vita, una danza della Vita condivisa. Questi sono i momenti più importanti - è stata la considerazione schietta di Elisa Barucchieri - per chi ha scelto di fare del difficilissimo mestiere delle arti la sua scelta di vita».Alla fine della serata i fiori, qualche lacrima e la convinzione che "il mondo sarà salvato dalla bellezza", per dirla alla Dostoevskij, che quelle periferie delle città e dei cuori in realtà possono diventare epicentro di una rinascita attesa da tempo. Un nuovo Umanesimo che abbia come cardini il bello ed il buono.Il deus ex machina di questa e di tante altre iniziative culturali in tutta l'Area Metropolitana di Bari è senza dubbio Nicola De Matteo. che ci ha detto: «Gli occhi estremamente vigili dei bambini, dei genitori e dei nonni, intervenuti ad una lezione di Danza Contemporanea di Elisa Barucchieri a San Pio, sono la dimostrazione tangibile che si può fare cultura e trasmettere emozione anche a chi non ha mai assistito ad uno spettacolo. Anzi, la capacità sapiente e creativa di Elisa ha portato i numerosi presenti a partecipare attivamente alla performance dal vivo. Nel 5° Municipio, quindi, un momento di crescita sociale e culturale che in molti ricorderanno per molto tempo. Un segnale di libertà autentica come una scia di luce che illumina immagini e frammenti di vita in un territorio che ha un forte bisogno di emozioni pure e di esempi preziosi colmi di speranza. Grazie Elisa», è stata la sua conclusione.