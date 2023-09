Travolto da un'auto a Giovinazzo: ciclista minorenne in codice rosso

Incidente stradale, nella serata di ieri, in centro, a Giovinazzo. Un, che procedeva in sella alla sua bicicletta, è stato investito accidentalmente da un'auto in transito ed rimasto ferito riportando diversi traumi: dopo essere stato raggiunto dai sanitari del, è partita la corsa in codice rosso in direzione dell'ospedale.Il sinistro, per cause non ancora accertate, si è verificato nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, all'intersezione con via Cappuccini, intorno alle ore 19.30, quando il conducente di unanon è riuscito ad evitare l'impatto con un ciclista, sbalzato di sella e franato sull'asfalto dopo il tamponamento. Alla guida della vettura c'era un uomo che s'è fermato dopo lo scontro: le condizioni del ciclista sono apparse piuttosto serie ed è stato richiesto l'intervento rapido delSul posto, in pochi minuti, è intervenuta un'ambulanza: ilrimasto ferito, medicato in prima battuta sul posto, ha riportato diverse contusioni e traumi ed è stato trasportato in codice rosso per dinamica verso il, dove una serie di accertamenti medici hanno escluso lesioni letali per la vita. Sul luogo del sinistro, inoltre, sono accorsi gli agenti dellaper eseguire i rilievi - la dinamica, però, resta ancora da appurare - e mettere in sicurezza la strada.Con loro, pure idella, i quali hanno sottoposto il conducente, rimasto illeso, ma sotto shock, all'alcoltest. Per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, oltre al racconto del ferito e dell'automobilista, saranno visionate anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza del centro città.