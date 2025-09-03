Incidente
Tragedia alla stazione di Trani: circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Foggia-Bari

Muore investito un ragazzo di Barletta

Giovinazzo - mercoledì 3 settembre 2025 12.41
Una tragedia si è consumata questa mattina alla stazione ferroviaria di Trani: un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un treno ad alta velocità nei pressi della stazione ferroviaria.

L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al giovane, che sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe un giovane di Barletta. Al momento restano ignote le cause dell'accaduto: non si esclude nessuna ipotesi, dall'incidente al gesto volontario, ma sarà l'autorità giudiziaria, con l'ausilio delle forze dell'ordine, a fare chiarezza sulla dinamica.

L'episodio ha provocato l'interruzione dei treni sulla linea Foggia-Bari, con disagi per i viaggiatori.

Seguono aggiornamenti.
Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
3 settembre 2025 Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo
Centro storico, non si placa l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini
3 settembre 2025 Centro storico, non si placa l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini
Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
3 settembre 2025 Il 6 settembre santa messa al Padre Eterno
Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis
2 settembre 2025 Orizzonti Futuri ripristinerà completamente l'area giochi di piazzetta Jacobellis
La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
2 settembre 2025 La Sagra della pizzella non si svolgerà: ecco perché
Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
2 settembre 2025 Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi
Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
2 settembre 2025 Più accoglienza e sicurezza: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
2 settembre 2025 Gabriella Genisi a Giovinazzo per le nuove indagini di Lolita Lobosco
Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
1 settembre 2025 Razzia notturna nell'area di servizio Eni, danni per migliaia di euro
Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
1 settembre 2025 Scuole e palazzetto vandalizzati, interventi del Comune di Giovinazzo
