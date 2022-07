Traffico ferroviario sospeso anche a Giovinazzo per l'investimento di una persona

Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Bari-Pescara, che coinvolge le città della costa nord pugliese, a causa dell'investimento di un uomo in corrispondenza dellaIl tragico incidente si è verificato nella mattina di oggi poco dopo le 8.30. Dalle primissime informazioni raccolte dalla redazione sembrerebbe si sia trattato di un episodio casuale con un treno un regionale che da Bari era diretto a Foggia. Mentre stava salendo sul convoglio ferroviario questo è ripartito e l'uomo è finito sui binari, trascinato dal treno in partenza. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia e Carabinieri.La circolazione ferroviaria è bloccata ed è in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.Nel dettaglio i convogli interessati dai disagi:Il treno FA 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08) è fermo dalle ore 8:51 a Molfetta.Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) è fermo dalle ore 8:38 tra Bisceglie e Trani.