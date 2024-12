Tradizione e passione: il vino giusto è alla Bottega di Lernia

Il posto giusto per trovare il vino perfetto è a Trani, e apre le sue porte per un'esperienza indimenticabile e avvolgente: è la, in Corso Regina Elena 16, a due passi dal porto. Dal 1957 passione, dedizione e tradizione sono gli ingredienti fondamentali dalla Bottega di Lernia: è una storia che nasce da lontano e che pone solide radici nella memoria della vita tranese.In quella stessa cantina, nel secolo scorso, si ritrovavano operai e contadini per brindare dopo una faticosa giornata di lavoro. Così, nei decenni, ihanno perdurato grazie all'intramontabile passione della famiglia di Lernia, attraverso cui si è tramandata una tradizione nata da una piccola azienda a conduzione familiare fino ad arrivare ai giorni d'oggi, con una florida attività di e-commerce che si rivolge a tutt'Italia attraverso il sito web compravini.it Due anime, una dal sapore più intimo, che si respira nella bottega dia Trani, e un'altra che guarda al futuro e alla rete che connette tutto il mondo, rivolgendosi a una platea infinita di appassionati che possono trovare online tutta l'ampia varietà dei prodotti presenti nei magazzini della Bottega di Lernia, tra marchi noti e novità per i palati più esigenti e curiosi.Bottega di Lernia a Trani si contraddistingue per, la cura familiare, gli ambienti accoglienti per un'esperienza esclusiva da intenditori, con il personale a disposizione per degustazioni su misura e per le proposte più congeniali a chi è alla ricerca della bottiglia più adatta o di un momento speciale, per trascorrere una, serviti da grandi esperti del settore., selezionati per rapporto qualità-prezzo dall'esperienza e dalla competenza di un'azienda attiva da oltre 50 anni: in bottega e nello store online le etichette delle migliori cantine, in grado di soddisfare i palati più esigenti. La scelta più ampia e diversificata per ogni gusto e da ogni provenienza, per regalare a chi si affida alla Bottega di Lernia l'esperienza più appagante a tavola, con gli amici, per un momento conviviale o di semplice relax.Tra, collaborazioni originali e un grande amore per i sapori autentici della tradizione enogastronomica pugliese, prosegue così intatta nel tempo la tradizione di cortesia, di disponibilità e di esperienza.Il vino migliore, il vino giusto per ogni occasione è dalla Bottega di Lernia, presente con le sueanche con il suo e-commerce.La Bottega di Lernia è in Corso Regina Elena 16 a Trani, ed è anche sui social:Sito e-commerce: https://www.compravini.it/ dedicato alle proposte per cadeaux e strenne aziendali.