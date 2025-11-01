Calici nel Borgo Antico
Calici nel Borgo Antico
Speciale

Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico

Oggi la seconda serata

Giovinazzo - sabato 1 novembre 2025 Sponsorizzato
Grande successo per la prima serata dell'edizione 2025 di Calici nel Borgo Antico. Migliaia di persone provenienti da tutta la regione hanno affollato il centro storico di Bisceglie per la manifestazione organizzata da Associazione Borgo Antico, che quest'anno unisce enogastronomia, musica e cultura negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia.

In tantissimi hanno scelto di visitare Bisceglie per vivere una serata all'insegna del buon vino, della tradizione culinaria pugliese e dell'allegria, con la presenza di diverse band e artisti locali che hanno allietato i visitatori accompagnandoli nel loro percorso di degustazione.

Si replica questa sera e domani per un'esperienza magica tra il meglio dell'enologia e della cucina regionale: un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da decine di cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina.

Proseguiranno anche oggi, inoltre, le visite guidate gratuite per il centro storico curate dalla dottoressa Irene Frisari. Un'occasione per scoprire le bellezze storico-architettoniche e i tesori nascosti del borgo antico biscegliese, tra i più grandi di Puglia. Ogni sera l'itinerario varierà in base anche alle richieste e alle curiosità del partecipanti. Il punto di incontro è alle ore 19.00 in piazza Margherita di Savoia.

I ticket per le degustazioni di vino sono acquistabili direttamente in loco nelle tre serate.
Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Confcommercio Bisceglie, Assolocali, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
  • Vino
Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
1 novembre 2025 Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
1 novembre 2025 Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
Altri contenuti a tema
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo In programma da oggi fino al 2 novembre
Tradizione e passione: il vino giusto è alla Bottega di Lernia Speciale Tradizione e passione: il vino giusto è alla Bottega di Lernia A Trani, in Corso Regina Elena, dal 1957, e oltre tremila etichette disponibili su compravini.it
Divinbottega: vino e artigianato nel centro storico di Bisceglie Divinbottega: vino e artigianato nel centro storico di Bisceglie L'appuntamento questa sera a partire dalle 20 per una passeggiata tra storia, vino e cultura
Attacco al made in Italy: per Unione Europea carne, salumi e vino come sigarette Attività produttive Attacco al made in Italy: per Unione Europea carne, salumi e vino come sigarette La denuncia di Coldiretti su etichette allarmistiche e stop alla promozione
Tutti i segreti del vino in sette incontri Associazioni Tutti i segreti del vino in sette incontri L'Associazione LED Giovinazzo ripropone il corso per imparare tutto sul "nettare degli Dei". A tenerlo il sommelier Giancarlo Arcieri
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
1 novembre 2025 Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Premio "Matteotti " 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
31 ottobre 2025 Premio "Matteotti" 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
31 ottobre 2025 Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
31 ottobre 2025 Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
31 ottobre 2025 Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche "
31 ottobre 2025 Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche"
Il gusto della Puglia in scena: a Molfetta arriva “Sapulia 2025”
31 ottobre 2025 Il gusto della Puglia in scena: a Molfetta arriva “Sapulia 2025”
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.