Calici nel Borgo Antico
Calici nel Borgo Antico
Speciale

Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura

Appuntamento previsto dalle 20 fino a mezzanotte nel centro storico di Bisceglie

Giovinazzo - domenica 2 novembre 2025 Sponsorizzato
Si chiude questa sera l'edizione 2025 di Calici nel Borgo Antico a Bisceglie: una grande festa dedicata ai vini e ai sapori pugliesi, arricchita da musica e street food. Anche questa domenica, dalle 20 fino a mezzanotte, decine di rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia: bianchi, rosati e rossi di altissima qualità, frutto della cura e dell'attenzione alla sostenibilità verso il territorio.

Dai grandi rossi che rappresentano la Puglia in tutto il mondo, fino ai bianchi piacevoli al palato, dal Bombino Bianco al Fiano: sarà possibile per un'ultima sera godere di un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie alla ricca proposta di vini curata da trenta cantine pugliesi e allo street food dei ristoratori biscegliesi, che continueranno oggi a proporre un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali.

Anche oggi band e artisti locali allieteranno con la loro musica il percorso di degustazione di vini. Proseguiranno, inoltre, le visite guidate gratuite per il centro storico curate dalla dottoressa Irene Frisari. Un'occasione per scoprire le bellezze storico-architettoniche e i tesori nascosti del centro storico biscegliese, tra i più grandi di Puglia. Il punto di incontro è alle ore 19.00 in piazza Margherita di Savoia.

I ticket per le degustazioni di vino possono essere acquistati direttamente in loco.
Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Confcommercio Bisceglie, Assolocali, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
  • Vino
Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
2 novembre 2025 Commemorazione defunti, messa al cimitero officiata da Mons. Cornacchia
Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
2 novembre 2025 Sasanelli, un tuffo nella tradizione con la ricetta di Antonia Ancona Rombaldi
Altri contenuti a tema
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Oggi la seconda serata
A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo A Bisceglie torna Calici nel Borgo Antico: tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo In programma da oggi fino al 2 novembre
Tradizione e passione: il vino giusto è alla Bottega di Lernia Speciale Tradizione e passione: il vino giusto è alla Bottega di Lernia A Trani, in Corso Regina Elena, dal 1957, e oltre tremila etichette disponibili su compravini.it
Divinbottega: vino e artigianato nel centro storico di Bisceglie Divinbottega: vino e artigianato nel centro storico di Bisceglie L'appuntamento questa sera a partire dalle 20 per una passeggiata tra storia, vino e cultura
Attacco al made in Italy: per Unione Europea carne, salumi e vino come sigarette Attività produttive Attacco al made in Italy: per Unione Europea carne, salumi e vino come sigarette La denuncia di Coldiretti su etichette allarmistiche e stop alla promozione
Tutti i segreti del vino in sette incontri Associazioni Tutti i segreti del vino in sette incontri L'Associazione LED Giovinazzo ripropone il corso per imparare tutto sul "nettare degli Dei". A tenerlo il sommelier Giancarlo Arcieri
Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
2 novembre 2025 Meteo 2 novembre, ventilazione meridionale e sole alternato a nuvole su Giovinazzo
1
Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
1 novembre 2025 Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
1 novembre 2025 AFP Giovinazzo, ora bisogna vincere
Al Defender Giovinazzo C5 non riesce la rimonta, vince la Lazio 3-5
1 novembre 2025 Al Defender Giovinazzo C5 non riesce la rimonta, vince la Lazio 3-5
Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
1 novembre 2025 Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
1 novembre 2025 Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.