Tra un mese Papa Francesco a Bari: tutto il programma

Papa Francesco si appresta a tornare a Bari per l'incontro di "riflessione e spiritualità" dal titolo. Dal Vaticano qualche giorno fa è stato comunicato il programma completo della visita del Santo Padre del prossimo, attesissima anche in tutta la nostra diocesi.Papa Bergoglio arriverà in città alle 8.15, atterrando nel piazzale Cristoforo Colombo dell'aeroporto di Palese, accolto dai, Arcivescovo di Bari-Bitonto, dal presidente, dal sindaco del capoluogoe dal Prefetto di Bari,. Da lì si trasferirà in auto alla Basilica Pontificia di San Nicola.Si terrà qui l'incontro con i vescovi del Mediterraneo con introduzione del cardinalepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, a cui faranno seguito gli interventi del cardinale, arcivescovo di Vrhbosna, presidente della Conferenza Episcopale di Bosnia ed Erzegovina; monsignorO.F.M., arcivescovo di Verbe, Amministratore Apostolico «sede vacante» del Patriarcato Latino di Gerusalemme.Dopo il discorso del Pontefice e il ringraziamento di MonsignorArcivescovo di Algeri (Algeria), presidente della Conferenza Episcopale Regionale del Nordafrica (CERNA), Papa Francesco saluterà I vescovi partecipanti all'incontro per recarsi nella cripta della Basilica per venerare le reliquie di San Nicola e salutare la comunità dei Padri Domenicani. All'uscita da San Nicola, sul sagrato, il Santo Padre rivolgerà un ultimo saluto a quanti saranno in attesa sulla Piazza per poi trasferirsi in auto a Corso Vittorio Emanuele IINel centro di Bari, alle 10.45, si terrà la concelebrazione eucaristica con omelia di Bergoglio e l'Angelus di Mezzogiorno. Terminata la messa alle 12.30, il Papa decollerà di nuovo alla volta del Vaticano.Saranno tantissimi i fedeli giovinazzesi che si stanno preparando per vivere una giornata storica nel capoluogo. Ieri, dalla riunione in Prefettura per la sicurezza e l'ordine pubblico è emersa la disponibilità di Ferrovie dello Stato di predisporre treni speciali da e per il capoluogo. Maggiori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.