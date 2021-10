Soldi per pilotare indagini sul clan Di Cosola: chieste 4 condanne

Laha chiesto quattro condanne a pene comprese tra inei confronti di altrettanti imputati, tra i quali un appuntato scelto dell', di Bisceglie, che all'epoca dei fatti contestati era in servizio presso laSecondo l'indagine delegata e svolta dai colleghi militari del, coordinata dai pubblici ministeri della, i due militari, per anni avrebbero ricevuto denaro,, e regali per pilotare, ritardare o rivelare particolari di indagini sul clan mafioso Di Cosola, fornendo in varie occasioni copia di verbali dei collaboratori di giustizia.Gli imputati rispondono, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari e rivelazione del segreto d'ufficio con l'aggravante mafiosa. I fatti risalgono agli anni 2012-2018. L'indagine, nel giugno 2020, portò all'arresto dei due militari, die di un pregiudicato affiliato al clan, tutti tuttora detenuti, i primi tre agli arresti domiciliari, mentre Del Vecchio in cella, nell'istituto carcerario di Badu 'e Carros a Nuoro.Proprio per, ritenuto referente del clan nella cittadina a Giovinazzo, è stata chiesta la condanna più alta, adi reclusione. Per, invece, laha chiesto la condanna adi reclusione, per, accusato di aver fatto da tramite tra i pregiudicati e i militari, è stata chiesta la condanna adi reclusione. Imputato anche un collaboratore di giustizia,, che rischia una condanna a 6 anni di carcere.Il processo si celebra con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare del. Si tornerà in aula per le arringhe difensive il 19 ottobre e il 12 novembre prossimi. L'altro carabiniere coinvolto,, è a processo separatamente dinanzi alordinario di Bari.