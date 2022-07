«Nessun legame con la mafia». Colpo di scena: assolto l'appuntato Laforgia

Assolto al termine del processo di primo grado, celebrato con il rito ordinario, e rimesso in libertà.in aula, a Bari, nel secondo filone della vicenda collegata all'inchiesta sui due militari dell'infedeli, entrambi in servizio in passato presso la, che sarebbero stati a libro paga del clanPer due anni l'appuntato sceltoè stato costretto a svestirsi della propria uniforme. Ieri, però, dopo due ore di camera di consiglio, ilha sposato la tesi della difesa, rappresentata dal legale, e dopo aver riqualificato i capi di imputazione, l'ha assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa «per non aver commesso il fatto» e da quello di corruzione in atti giudiziari e di rivelazione del segreto d'ufficio «perché il fatto non sussiste».Non sono ancora note le motivazioni della sentenza - lo saranno-, ma per il collegio giudicante della prima sezione penale barese, presieduto da, l'imputato, a cui è stato ordinato «il dissequestro e la restituzione delle somme di denaro e di quanto altro in sequestro», è stato condannato per il solo reato di omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale a(pena, peraltro, già scontata, nda), oltre al pagamento delle spese processuali.Secondo l'indagine, i militari(condannato in abbreviato a, nda) e lo stesso Laforgia, per anni avrebbero fornito informazioni su operazioni di polizia giudiziaria relative ad indagini in corso, sui turni di servizio e sui controlli da svolgere nei confronti degli affiliati posti ai domiciliari. In cambio avrebbero «ricevuto denaro e altre utilità per omettere o ritardare atti del proprio ufficio e per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, al fine di agevolare membri dei».Per questo, nel processo, l'accusa, rappresentata in aula dai pubblici ministeri antimafia,, aveva invocatonei riguardi del militare di Molfetta il cui difensore, nella sua lunga arringa, ha cercato di smontare le accuse di un'inchiesta avviata da, uomo del clan poi divenuto collaboratore, che con le sue dichiarazioni ha fatto arrestare i due militari, raccontando i rapporti che avrebbero avuto con iMa, almeno per Laforgia (da ieri tornato in libertà dopo più di due anni trascorsi fra il carcere di Santa Maria Capua Vetere e la detenzione domiciliare, nda), il verdetto è stato di assoluzione. «- l'ha definita il suo legale di fiducia, Tedeschi -, ma vorrei attendere le motivazioni prima di esprimermi più approfonditamente».