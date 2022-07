Touring Juvenatium, il 17 agosto torna il Gamberemo in notturna

Tornano gli eventi dell'Estate Giovinazzese esarà nuovamente protagonista assoluta.Tanti gli eventi organizzati dal gruppo guidato dal presidente Vito Fumai, col clou rappresentato dal Gamberemo che torna in notturna il 17 agosto in piazza Vittorio Emanuele II, nella settimana dedicata ai festeggiamenti per Maria SS di Corsignano.Di seguito proviamo dunque a cadenzare tutte le iniziative che vedranno protagonista il sodalizio di corso Amedeo d'Aosta.Inserita nel contenitore ideato dalla Consulta Cultura dal tema "Giovinazzo…che accoglie", ritorna l'appuntamento con la declamazione e la premiazione della poesia dialettale.L'Associazione Culturale Touring Juvenatium ODV, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Giovinazzo e la collaborazione della Fondazione "Famiglia Piscitelli D'Agostino",ha indetto la serata di premiazione dellaIl tema proposto agli autori quest'anno è: "Iè proprie ovére... u' pròvèrbie nan se sbaglie mè".«Il 31 luglio sarà il giorno in cui sarà bello riappropriarsi della cultura popolare - commentano dall'associazione -, quella cultura che connota la lingua della nostra terra, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Un atto di affrancamento e immaginazione che trae la sua forza dalla storia e dal desiderio adeguato e acutissimo di non annullare il passato ma di offrire, a chi ha ancora voglia di fare uso di un linguaggio antico, la storia del nostro vissuto.Siamo certi - continuano dalla Touring - che gli autori attraverso i loro componimenti trasmetteranno quegli echi carichi di cultura popolare e di voci che vivono ancora la storia, i sentimenti, le tradizioni e la natura del territorio.Insomma, una serata dove ritroveremo e apprezzeremo la leggerezza della parola poetica, quella parola che danza con movenze accattivanti nei momenti intimi e segreti nella vita di ognuno di noi. Il luogo scelto per declamare la poesia è l'Oratorio San Giovanni Paolo II che permetterà di respirare emozioni attraverso immagini e musiche che accompagneranno gli autori nella loro declamazione»., per dare continuità al percorso di conoscenza della storia e dei luoghi dimenticati di Giovinazzo, l'Associazione Culturale Touring Juvenatium ODV ha organizzato la XXVI edizione della cicloturistica dal titolo "Passeggiata in bicicletta per casali e torri in Agro di Giovinazzo". La passeggiata porterà coloro i quali aderiranno a visitare luoghi storici con un itinerario diverso dai precedenti e sarà a cura della Guida Turistica dell'Associazione Nunzia Stufano coadiuvata dallo staff dell'Associazione per godere della tranquillità e le bellezze delle nostre campagne.Da venerdì 12 al 14 agosto, Novità assoluta quest'anno, all'interno dell'Oratorio San Giovanni Paolo II della Parrocchia San Domenico, sito in Corso P. Amedeo, a Giovinazzo, con la partecipazione di artisti artigiani locali, mostra espositiva di "Artigianato IN…Mostra".Non possiamo dimenticare che agosto è anche il mese del Palio dei Rioni, del rinomatoInfattiavrà luogo lache dà inizio ai fermenti del Gamberemo 2022. Alle ore 19,30, nella parrocchia San Domenico, alla presenza dei delegati dei cinque rioni cittadini, dell'Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco, Michele Sollecito, e dell'Assessore alla Cultura, verrà impartita la tradizionale benedizione dei Gonfaloni accompagnata dalla liturgia della parola, officiata dal padre spirituale dell'Associazione, don Pietro Rubini. Durante la cerimonia vi sarà anche la consegna del trofeo da parte del capitano detentore del Palio nelle mani del Sindaco (per essere rimesso in gioco). Poi spazio al sorteggio delle postazioni delle barche in mare e alla presentazione delle cinque squadre con il proclama di sfida da parte del capitano della squadra vincitrice dell'ultima edizione del Gamberemo.finalmente laXXIX Edizione del Palio dei Rioni "Gamberemo": quest'anno in via del tutto eccezionale, il Gamberemo si svolgerà di mercoledì perché nel tradizionale giorno del Gamberemo, il giovedì, è prevista la Festa dell'emigrato.Alle ore 20,00 tutti in piazza Vittorio Emanuele II per ammirare la grande gara, giunta alla ventinovesima edizione. L'evento, come avviene da diversi anni, darà inizio ai festeggiamenti in onore della Madonna SS. Maria di Corsignano.Il Palio consiste in una gara che mette in competizione i cinque rioni della città: Concattedrale, Sant'Agostino, San Domenico, San Giuseppe e Immacolata. Le singole squadre composte da 18 atleti, davanti a migliaia di spettatori e tifosi, si affronteranno in una competizione podistica, in piazza Vittorio Emanuele II, e in una regata nello specchio di mare antistante il porticciolo, per aggiudicarsi l'ambita formella di pietra lobata e il palio da portare in trionfo.