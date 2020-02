TOSAP, i chiarimenti di Antonella Colaluce

Si discute in città sull'aumento prospettato da PrimaVera Alternativa della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), soprattutto in riferimento ai passi carrabili. A replicare agli attacchi del maggiore movimento di opposizione questa volta è l'Assessore al Bilancio,e. Di seguito la nota integrale comunale.«La TOSAP, in tutta Italia e non solo a Giovinazzo, è il tributo dovuto quando un soggetto occupa un'area appartenente a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli Enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, ecc… - dichiara l'assessore al Bilancio, Antonella Colaluce, dopo le critiche sollevate dall'opposizione -. Si evince, dunque, che non sia una nuova tassa comunale inventata dal Comune, invece, come il direttivo di PVA vuole far credere alla cittadinanza. Chiarito questo piccolo dettaglio,che, ricordiamo, è il contrasto all'evasione con il recupero delle imposte e non uno stratagemma inventato da un'Amministrazione per far cassa e da utilizzare in casi di necessità. È corretto invece, che l'Ente Locale controlli che tale attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente in materia ed intervenga qualora fossero riscontrate delle difformità. Entrando nel merito degli avvisi di accertamento TOSAP, di cui sono stati destinatari diversi contribuenti, si riporta quanto segue:Orbene, la norma parla, lasciando intendere che si tratti del taglio del manufatto/marciapiede, tanto che la società concessionaria ABACO SpA ha eseguito le misurazioni sul taglio del manufatto e non sull'accesso, come d'altronde applicato dal concessionario in altri Comuni.La nostra Amministrazione, con l'ufficio di fiscalità locale del Comune di Giovinazzo,n quanto a nostro avviso " le misurazioni vanno eseguite non sul taglio del manufatto/marciapiede, ma sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso".Pertanto, in data 21.01.2020, e quindi prima del comunicato del direttivo di PVA del 10.02.2020,alla luce sia delle interpretazioni riportate nella circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale fiscalità Locale, 20.02.1996, n.43 sia da autorevole dottrina. Inoltre, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, in data 07.02.2020, è stato predisposto un quesito inviato al Ministero delle Finanze (MEF) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, di cui si attende risposta.Si fa infine presente che il Comune di Giovinazzo, con Deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 16 gennaio 2020, nelle more dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2020, ha, come di prassi,Al fine di evitare di arrecare pregiudizi ai contribuenti, in data 21.01.2020 è stato comunicato all'Abaco difino alla definizione delle problematiche in argomento, la postalizzazione di eventuali avvisi di accertamento per le annualità pregresse, predisposti all'esito dell'attività censuaria. Per i contribuenti che avessero invece già provveduto a versare la tassa per l'anno in corso, qualora l'importo versato risultasse maggiore del dovuto,Assessore Antonella Colaluce