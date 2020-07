D1.1 ed attacchi sessisti: il comunicato di Assessore e Consigliere di maggioranza

Di seguito vi riportiamo un comunicato stampa firmato dalleNella nota si ribadisce la volontà di portare a conoscenza della cittadinanza i fatti relativi alla maglia urbana D1.1 all'interno della massima assise e la totale indipendenza della loro azione, messa in discussione, a detta delle scriventi, anche attraverso attacchi sfociati nel sessismo.Questo quanto scrivono...«Alla luce degli avvenimenti occorsi durante gli ultimi consigli comunali riteniamo opportune le seguenti puntualizzazioni.La scelta di discutere nella massima assise cittadina la drammatica vicenda dellanasce dalla mera volontà di fare chiarezza su alcuni aspetti che interessano l'intera cittadinanza. Questa volontà, già rimarcata più volte durante i Consigli Comunali, è stata volutamente fraintesa dall'opposizione e concepita come un attacco personale, tanto da indurre la stessa ad opporsi con veemenza a qualsiasi forma di confronto, a voler abbandonare l'aula e chiedere con insistenza la sospensione della diretta streaming.Perché in Consiglio Comunale, massima espressione della partecipazione cittadina questi temi devono essere censurati?L'opposizione si sente forse chiamata in causa e preferisce non discutere di questa pagina dolorosa della vita cittadina sottraendosi ad ogni confronto e riducendolo ad uno slogan da campagna elettorale?Di fronte alla drammaticità di queste vicende non si può tacere.Basta con questa retorica politica! Il nostro dovere è informare la comunità cittadina, nessuno escluso, delle inevitabili ripercussioni che, fatti come quelli relativi alla vicenda D1.1, potranno avere sulla città intera. È un fatto di giustizia parlare dei risarcimenti che, chi si ritiene leso, avanzerà nei confronti dell'Ente Comunale con inevitabile dispendio di denaro di tutti i cittadini.Il rispetto nei confronti della cittadinanza e del bene comune ci spinge e ci spingerà a raccontare sempre con chiarezza le vicende di interesse pubblico».Le Consigliere comunali di maggioranza e le Assessore