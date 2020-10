Nuovi servizi del Comune di Giovinazzo per i pagamenti on line

Sono attivi nuovi servizi on line per andare incontro alle esigenze dei cittadini con l'aiuto della digitalizzazione. Ilha recentemente ampliato il ventaglio dei propri servizi onlinerendendo disponibile sul proprio portale istituzionale una serie di nuovi servizi di pagamento:L'ampliamento rappresenta un ulteriore passo di questa Amministrazione verso la digitalizzazione dei pagamenti. Questi servizi, infatti, si aggiungono a quelli già forniti, ovvero:Un risultato importante, perseguito dal sindaco,e dall'Assessore al Bilancio,grazie al contributo operativo del Centro di Competenza, struttura istituita dalla Città Metropolitana di Bari - di cui il Comune di Bari, attraverso la propriaè capofila - nell'ambito del progetto EGOV, cui il Comune di Giovinazzo ha aderito.Tutti i servizi di pagamento attivati dal Comune sono erogati da- società in house della Regione Puglia - tramite il portale PagoPa MyPay.Inoltre è possibile effettuare pagamenti on line, attraverso la piattaforma PagoPA, dal sito Abaco SpA- Giovinazzo, ( https://www.abacospa.it/it/tributi-pubblicita-e-pubbliche-affissioni-giovinazzo-ba.php ) anche i seguenti i seguenti tributi e imposte: canone luce votiva cimiteriale e riscossione coattiva; riscossione coattiva Ici, Imu, Tasi; riscossione coattiva mercati; riscossione coattiva pubblicità; riscossione coattiva Osap; Riscossione coattiva rifiuti; riscossione coattiva pubblicità; Imposta occupazione spazi e aree pubbliche; Tosap Mercato coperto.