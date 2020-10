"Ripartiamo con fiducia": tutte le agevolazioni del Comune di Giovinazzo per privati e imprenditori

I PROVVEDIMENTI

In seguito al Consiglio comunale del 29 settembre scorso, l, grazie anche all'apporto delle opposizioni, è riuscita a varare provvedimenti che vanno incontro a cittadini ed imprenditori in materia di agevolazioni, esenzioni e riduzioni delle tariffe riguardanti tributi di propria competenza.In un post social reso pubblico, accompagnato dallo slogan, il Sindacoe diversi amministratori hanno quindi voluto riassumere quanto maturato in questi giorni, sottolineando un aspetto importante con la frase "uniti ce la faremo!".Le buone notizie partono dalla TARI (la tassa sui rifiuti ) per la quale è stato previsto il 25% in meno nel pagamento da parte delle attività commerciali colpite da pandemia.Il secondo provvedimento ha riguardato la TARIG (Tassa di Rifiuti Giornaliera) con esonero totale per quelle attività che hanno usufruito della maggiore superficie per l'occupazione di suolo pubblico (dal 1° maggio al 31 dicembre 2020), al fine di garantire il corretto distanziamento in materia di contrasto al Covid. Esonero totale anche per i titolari di autorizzazione temporanea di commercio su aree pubbliche nel periodo dal 1 marzo al 30 aprile 2020.Quanto alla TOSAP, ci sono riduzioni permanenti per attività produttive oltre le disposizioni del Governo centrale. Altro provvedimento importante concerne l'aver posticipato TOSAP ed Imposta pubblicità comunale al prossimo 30 novembre.Agevolazioni TARI sono state infine previste anche per le utenze domestiche e non domestiche, con riferimento a coloro i quali hanno subito un danno economico dalla pandemia (c'è già esonero totale per i nuclei che hanno dichiarazione ISEE al di sotto dei 3.000 euro).