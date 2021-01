Esenzione Tosap: il Comune di Giovinazzo accoglie le richieste di CasAmbulanti

Gli ambulanti che ogni venerdì giungono a Giovinazzo da diversi comuni del barese, della Bat e del foggiano, dovranno pagare la Tosap (Tassa per occupazione di suolo pubblico) solamente per il seguente periodo:A spiegarne il motivo è una nota dell'Area Comunicazione diche vi riportiamo integralmente.Dopo gli interventi ripetuti e costanti finalizzati alla richiesta di corretta applicazione della normativa vigente in materia di pagamenti Tosap e Cosap per le occupazioni da parte degli Ambulanti, anche il comune di Giovinazzo riscontra le istanze di CasAmbulanti, a firma del Coordinatore nazionalee, tramite il proprio concessionario di riscossione, procede con il ricalcolo delle somme precedentemente già richieste ai concessionari di posteggio nel mercato settimanale.Anche al comune di Giovinazzo il Coordinatore Montaruli ha contestato la richiesta di una somma che non tiene conto di quanto stabilito dal cosiddetto Decreto Agosto convertito nella legge nr. 126 del 13 ottobre 2020, entrata in vigore dal 14 ottobre 2020, ovvero dell'esenzione dal pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico dal primo marzo 2020 al 15 ottobre 2020. Anche a Giovinazzo, quindi, per l'anno 2020 gli Ambulanti dovranno pagare solamente per il seguente periodo: dal primo gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 e dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, usufruendo dell'esenzione dal primo marzo 2020 al 15 ottobre 2020.