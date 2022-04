Nel fine settimana in piazza le Uova di Pasqua AIL

Letornano a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici e quest'anno saranno ancora più riconoscibili, grazie ad un nuovo incarto, che racchiude l'impegno di sempre: donare un futuro ai sogni dei pazienti. Scegliendo di sostenere AIL con una donazione minima di, si potrà supportare la ricerca scientifica e l'assistenza ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia.A Giovinazzo i volontari dell'AIL saranno presenti secondo il seguente calendario:- Piazza Vittorio Emanuele II (nei pressi dell'ingresso al Municipio) dalle ore 17.00 alle ore 20.30- Piazza Sant'Agostino dalle ore 17.30 alle ore 19.30sia in piazza Vittorio Emanuele II, sia in piazza Sant'Agostino dalle ore 9.00 alle ore 13.00.Ogni anno 33mila persone ricevono una diagnosi di tumore del sangue e anche il 2022 non è diverso, perché leucemie, linfomi e mieloma non vanno in lockdown. L'AIL ha sempre bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini e le cittadine per sostenere la ricerca scientifica con oltre 200 progetti di ricerca in tutta Italia; supportare il funzionamento di 105 Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali; promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; finanziare le cure domiciliari per adulti e bambini. Sono 42 le sezioni provinciali AIL che erogano il servizio; sostenere le case alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure.Grazie all'attività di 35 sezioni provinciali sono sostenuti i servizi socio-assistenziali in ben 64 differenti province italiane.