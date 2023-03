Le Uova di Pasqua AIL in piazza a Giovinazzo

"Ogni Uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo".È questo lo slogan con cui l'proporrà anche nel 2023 la campagna di vendita delleper sostenere la ricerca e le famiglie degli ammalati ematoncologici.Un appuntamento che si rinnoverà anche a Giovinazzo. Gli straordinari volontari stanno lavorando in queste settimane per organizzare al meglio l'appuntamento di fine mese e comunicheranno a breve tutti gli orari e le presenze nelle piazze giovinazzesi.«Dentro un Uovo di Pasqua AIL - spiegano dall'associazione - c'è molto di più di una semplice sorpresa. C'è il sostegno ad oltre 140 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare. Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo lecon un contributo minimo di 12 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia - è la conclusione - , è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno».