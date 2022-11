Tornano in piazza Vittorio Emanuele II i mercatini di oggettistica ed artigianato. La decisione è maturata in seno ad alcune associazioni di categoria, con il benestare dell'guidato da Alfonso Arbore.Bancarelle aperte al pubblico da mattina a sera ogni terza domenica del mese«Con l'assessorato da me guidato - ha spiegato Arbore - abbiamo inteso creare movimento utile all'economia cittadina anche nei mesi invernali. Voglio precisare - ha quindi aggiunto l'assessore - che il mercatino coinvolgerà hobbisti, artigiani, ma non riguarderà in alcun modo il cosiddetto ramo del "food", legato appunto alla vendita di cibo. Cercheremo anche di creare stand sostenibili, poco impattanti, leggeri e cercheremo di limitare l'inquinamento atmosferico e sonoro senza generatori e cercando di mantenere ordine e pulizia il più possibile».Arbore ha quindi precisato che i mercatini sarebbero dovuti partire sin dal mese di ottobre, ma che solo nelle ultime settimane si è potuto procedere. In cantiere, ha assicurato lo stesso numero uno dell'assessorato alle Attività Produttive, altre iniziative natalizie che saranno inserite nel vasto cartellone comunale di ormai imminente uscita.